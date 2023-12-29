Дзюба рассказал, как праздновал Новый год в коммуналке

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба на YouTube-канале красно-зеленых рассказал, как в детстве праздновал Новый год в коммуналке.

«Мы жили в коммунальной квартире в 96-97 году на пятом этаже. Все поднимались на наш этаж с папиными любимыми танцами. Сейчас это наверно дико, а тогда это было прикольно», — сказал Дзюба.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-тренер сборной России призвал не кидать камни в Дзюбу из-за его выходки.