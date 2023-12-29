Бывший футболист ЦСКА назвал плюсы и минусы для Слуцкого от годичного простоя

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший во время своей профессиональной карьере в том числе за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об отъезде Леонида Слуцкого в чемпионат Китая, отметив, что таким образом тренер принял определенный вызов.

«В принципе, что он в последнее время не тренировал – это, конечно плохо. Мы знаем, что он больше вместе с Дзюбой устраивал шоу. Если он в это время занимался анализом своей работы – что получилось, что не получилось. Если следил за тенденциями развития мирового футбола, то, конечно, это ему в плюс. Думаю, это осознанное решение – поехать в Китай. Это определенный вызов для него. Он этот вызов принял», — считает Масалитин.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа», за который в свое время выступали такие звезды мирового футбола, как Дидье Дрогба и Николя Анелька. Последним местом работы российского специалиста был казанский «Рубин», который он покинул год назад, занимая с командой четвертое место в Первой лиге. По итогам того сезона казанцы в итоге смогли вернуться в Российскую премьер-лигу, выиграв чемпионат во втором по значимости дивизионе.

Ранее Александр Мостовой назвал Слуцкого случайным человеком в футболе.