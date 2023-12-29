Фанаты «Монако» оценили игру Головина и дали ему совет

Аккаунт болельщиков «Монако» в социальных сетях поставил оценку футболисту клуба Александру Головину. Также фанаты посоветовали футболисту сохранять хладнокровие.

«Оценка: 16 из 20. Лидер атак «Монако». Он также способен забивать великолепные голы дальними ударами. Но он получает слишком много карточек. В его возрасте нужно сохранять хладнокровие», — говорится в сообщении.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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