Боец Петр Ян назвал условие, при котором поединок с Макгрегором может состояться

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил на YouTube-канале RCC Talks, что его бой с ирландцем может состояться.

«Об этом можно думать, говорить, визуализировать. Поединок может произойти, если будут люди, готовые это устроить. Но у меня контракт с UFC и пока я не могу этого сделать. Если бы не было контракта, можно было много боев организовать», — сказал Ян.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, в ходе поединка ирландец получил перелом ноги.

Ранее Ян назвал Макгрегора положительным человеком.