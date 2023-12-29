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Фигуристка Косторная о своей новой фотографии: бабушки нервно перекрестились

Фигуристка Косторная об образе Одилии: бабушки нервно перекрестились

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Телеграм-канал Aliona Kostornaia

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала в своем Telegram-канале фотографию в образе Одилии из показательного номера «Черный лебедь».

«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились. Готова к партии Одилии и Зигфрида», — написала Косторная.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Косторная чуть не порезала лицо мужу.

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