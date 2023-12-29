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Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету

Фигуристка Медведева поделилась, как врач потушила сигарету об ее спину

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу на YouTube-канале «Фигурка» издания Sport24 рассказала о посещении необычного врача на гастролях в Сочи.

«В Сочи на гастролях Ильи Авербуха у меня очень сильно заболела спина. Мне посоветовали врача. Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». Она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд».

Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Ха, прикуривание!» Она сигарету о меня потушила», — сказала Медведева.

Также девушка отметила, что у нее на спине до сих пор шрам после этой процедуры.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева рассказала, почему ей мерзко от себя.

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