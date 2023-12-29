Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали за допинг

Российская тяжелоатлетка Сотиева дисквалифицирована на два года за допинг

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Призер чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Сотиеву Яну на 2 года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 5 декабря 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 7 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.

21-летняя тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2021 года в Ташкенте (Узбекистан) в весе до 76 кг. В том же году она стала второй на чемпионате Европы в Москве.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее в Испании пять лет скрывали положительные допинг-пробы спортсменов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами