Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали за допинг

Призер чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Сотиеву Яну на 2 года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 5 декабря 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 7 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.

21-летняя тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2021 года в Ташкенте (Узбекистан) в весе до 76 кг. В том же году она стала второй на чемпионате Европы в Москве.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее в Испании пять лет скрывали положительные допинг-пробы спортсменов.