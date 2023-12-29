Вице-премьер заявил, что Россия помогла Баху стать президентом МОК

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко раскритиковал позицию главы Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. Его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, это — моя боль личная, потому что мы вообще помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия, его поздравлял первым президент Владимир Путин, когда он был избран в Буэнос-Айресе... И, конечно, мы не ожидали, что до такой степени западники будут управлять Международным Олимпийским комитетом, воздействуя на его президента Томаса Баха», — сказал Чернышенко.

Бах возглавляет МОК с 2013 года.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

В декабре 2023 года МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее пловец Рылов выбрал между поддержкой Путина и участием в ОИ.