Пловец Рылов выбрал между поддержкой Путина и участием в ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о влиянии президента России Владимира Путина на спорт в стране. Его слова передает ТАСС.

«Считаю, что президент уделяет огромное внимание спорту, и это окупается, так как с каждым годом все больше людей занимаются спортом.

Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе», — сказал Рылов.

22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках». Стоит отметить, что организация также запретила выступать на международных соревнованиях всем российским и белорусским пловцам даже в статусе нейтральных спортсменов.

25-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее вице-премьер России призвал главу МОК Баха ответить за отнятую у Путина награду.