Фигуристка Медведева рассказала, почему ей мерзко от себя

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Это футбол, брат!» на YouTube-канале рассказала, от какой привычки она хочет избавиться.

«Привычки, от которых я хотела бы избавиться? Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться.

Еще одна привычка, женская тема. Я очень сильно кусаю губы, до крови. Соцсети? У меня стоит на них ограничение – 1,5 часа в день, потом они блокируются», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

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