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Вице-премьер России призвал главу МОК Баха ответить за отнятую награду Путина

Чернышенко: пусть Бах ответит, почему не вернул Олимпийский орден Путину

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о том, что у Владимира Путина отняли золотой Олимпийский орден. Его слова передает РИА Новости.

«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента, это надо вообще додуматься, по причине, что, якобы, обвинение России в допинговом скандале. Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским. Почему-то про это никто не говорил, почему-то орден не вернули. Поэтому, мне очень интересно было бы встретиться с Томасом Бахом и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил», — сказал Чернышенко.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) решил изъять золотые Олимпийские ордена у президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации президента Дмитрия Козака.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить их к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме назвали катастрофой заявление главы МОК Баха.

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