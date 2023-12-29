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«Творит чудеса»: Костомаров назвал лучшего спортсмена

Фигурист Костомаров назвал хоккеиста Овечкина лучшим спортсменом России

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Трудно сказать... Я полгода провел в больнице, ничего не видел и не слышал. Но я, как и многие, часто слышу имя Александра Овечкина. Он творит чудеса в НХЛ», — сказал Костомаров.

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 32 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач. Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 30 декабря против «Нью-Йорк Айлендерс», стартовая сирена прозвучит в 3:30 по московскому времени.

В начале января 2023 года Костомаров попал в больницу. Он находился в реанимации с пневмонией и был подключен к искусственной вентиляции легких. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.

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