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Мостовой назвал Слуцкого случайным человеком в футболе

Экс-игрок Мостовой: мне вообще неинтересно, куда Слуцкий и чего

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой критично высказался о российском специалисте Леониде Слуцком, который был назначен главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я уже много раз говорил свое мнение о Слуцком. Мне, честно сказать, вообще неинтересно, куда он и чего. А тем более не интересно, учитывая последние обстоятельства, что он пытался засветиться везде. Это случайный человек в нашем футболе. Поехал в Китай — ну хорошо. Хорошо, что не у нас. Вот так вот скажу», — заявил Мостовой.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в китайской Суперлиге. Чемпионом стал «Шаньдун».

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу. Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее стали известны детали контракта Слуцкого с зарубежным клубом.

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