Игрок сборной Болгарии заявил, что на Овечкина оказывается давление

Алексей Йотов, воспитанник «Динамо» и игрок сборной Болгарии по хоккею, поделился размышлениями о низкой результативности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что на него оказывается давление. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Видимо, даже на таких великих спортсменов, как Овечкин, сказывается давление. На него давит, что все вокруг ждут от него рекорда. Но я все равно думаю, что Саша сможет перебороть себя психологически и начнет регулярно забивать. Не очень верю в его обмен. Думаю, ему комфортно в команде и партнеры его хорошо понимают на площадке», — сказал Йотов.

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 32 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач. Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 30 декабря против «Нью-Йорк Айлендерс», стартовая сирена прозвучит в 3:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.