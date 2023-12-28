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Экс-игрок сборной России выбрал двух лучших российских футболистов 2023 года

Канчельскис: Головин и Тюкавин — лучшие российские футболисты в 2023 году

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выделил Александра Головина и Константина Тюкавина среди всех отечественных футболистов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне очень понравились Головин и Тюкавин. Но нужно смотреть по целому сезону, а не по году. На данном этапе Тюкавин и Головин лучшие, но никто не знает, что будет весной», — сказал Канчельскис.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее игрок «Локомотива» Пиняев выбрал самого величайшего спортсмена в истории.

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