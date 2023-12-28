Мбаппе выбрал клуб для продолжения карьеры

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с французским клубом. Об этом сообщает El Chiringuito.

Как утверждает источник, 25-летний нападающий рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал». Сообщается, что сделка может состояться уже в начале 2024 года. Контракт француза с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых сумел 18 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать две голевых передачи.

В конце октября 2023 года Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее сообщалось, что тренер итальянского клуба лично заинтересован в приглашении Миранчука в команду.