Игрок «Локомотива» Пиняев выбрал самого величайшего спортсмена в истории

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!» назвал лучшего спортсмена в истории.

«Самый великий человек или спортсмен в истории? Если выбирать из спортсменов, то Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек», — сказал Пиняев.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Джокович признан спортсменом года в Европе.