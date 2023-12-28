Российский футболист отказался от присутствия на вечеринке Ивлеевой

В списке приглашенных на вечеринку блогера Насти Ивлеевой числился футболист московского «Динамо» Федор Смолов. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Смолов был приглашен, но не посетил скандальную вечеринку блогера. Сообщается, что помимо него на вечеринку была приглашена бывший генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата России Смолов забил четыре мяча и сделал две голевых передачи в 16 матчах.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Многие гости вечеринки уже принесли свои извинения.

Ранее Василий Уткин рассказал, почему не смог попасть на вечеринку Ивлеевой.