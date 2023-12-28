Роднина не считает Костомарова человеком года в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что не может назвать Романа Костомарова человеком года. Ее слова передает Sport24.

«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», — сказала Роднина.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. В декабре он вышел на лед вместе со своей женой Оксаной Домниной, а затем со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Губерниев не согласился с признанием Костомарова спортсменом года.