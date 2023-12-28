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Глава РПЛ Алаев: сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России

Глава РПЛ Алаев: у нас рабочие отношения с УЕФА

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о рабочих отношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Личные отношения? УЕФА приглашают на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие», — сказал Алаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов стран — членов УЕФА.

Ранее иностранный футболист пожалел об отъезде из России.

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