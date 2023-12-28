Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Англии считают, что Зинченко может помешать клубу победить в АПЛ

Экс-игрок сборной Англии Грей подверг критике игрока «Арсенала» Зинченко

close
100%
REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Бывший футболист сборной Англии Майкл Грей заявил, что защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может помешать своему клубу победить в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает talkSPORT.

«Считаю, что Зинченко может стоить «Арсеналу» чемпионства. Это действительно большая проблема. Я не говорю, что он ужасный футболист, но его ошибки в обороне приводят к серьезным последствиям», — сказал Грей.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает второе место, набрав 40 очков.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в «Арсенал». В текущем сезоне на его счету 17 матчей в АПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Ранее легенда «МЮ» Гарри Невилл назвал Зинченко обузой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами