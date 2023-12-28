В Англии считают, что Зинченко может помешать клубу победить в АПЛ

Бывший футболист сборной Англии Майкл Грей заявил, что защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может помешать своему клубу победить в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает talkSPORT.

«Считаю, что Зинченко может стоить «Арсеналу» чемпионства. Это действительно большая проблема. Я не говорю, что он ужасный футболист, но его ошибки в обороне приводят к серьезным последствиям», — сказал Грей.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает второе место, набрав 40 очков.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в «Арсенал». В текущем сезоне на его счету 17 матчей в АПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Ранее легенда «МЮ» Гарри Невилл назвал Зинченко обузой.