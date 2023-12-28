Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Минеев, служащий в зоне СВО, высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

Боец MMA Минеев о вечеринке Ивлеевой: этим должны заниматься компетентные органы

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев, проходящий службу в зоне СВО, высказался в своих соцсетях о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Этими людьми должны заниматься компетентные органы. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый из них отвечал за свои поступки, но, среди них есть и люди великовозрастные. Даже такие люди совершают ошибки. «Первый выстрел» должен быть предупредительным», — сказал Минеев.

В московском клубе Mutabor прошла 21 декабря скандальная вечеринка с участием знаменитостей, организованная Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды.

После этого гости вечеринки публично извинились. Позднее ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит до пяти лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи выступили в защиту блогера.

Суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Елена Вяльбе резко высказалась о вечеринке Ивлеевой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами