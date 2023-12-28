Боец Минеев, служащий в зоне СВО, высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев, проходящий службу в зоне СВО, высказался в своих соцсетях о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Этими людьми должны заниматься компетентные органы. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый из них отвечал за свои поступки, но, среди них есть и люди великовозрастные. Даже такие люди совершают ошибки. «Первый выстрел» должен быть предупредительным», — сказал Минеев.

В московском клубе Mutabor прошла 21 декабря скандальная вечеринка с участием знаменитостей, организованная Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды.

После этого гости вечеринки публично извинились. Позднее ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит до пяти лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи выступили в защиту блогера.

Суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Елена Вяльбе резко высказалась о вечеринке Ивлеевой.