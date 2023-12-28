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Пономарев вспомнил, как сборная СССР посещала «девушек с низкой социальной ответственностью»

Пономарев заявил, что футболисты сборной СССР ходили в увеселительные заведения

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал в интервью «Матч ТВ», как игроки национальной команды во время турне по Южной Америке посещали увеселительные заведения.

«Выпивали все турне по Южной Америке. Летали туда три года подряд. Помню, играли в Чили с командой «Коло‑Коло». Победили, хотя у них была cумаcшедшая команда. Нам там подарили карточки, по которым можно было беcплатно поcещать увеcелительные заведения: выпивка и девушки c низкой cоциальной ответcтвенноcтью. Выпивали не оcобо много. Так, для наcтроения.

Ходили ли к девушкам? А что ж мы туда ездили‑то (смеется)? Берем эту карточку, вчетвером на такси едем. Но я тогда парень молодой был, неженатый», — заявил ветеран.

Пономарев играл за сборную СССР 1960‑х годах, вместе с командой дошел до полуфинала чемпионата мира 1966 года.

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