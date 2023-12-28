Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как отреагировала на неудачный результат на этапе Гран-при России в Казани, на котором спортсменка заняла четвертое место. Ее слова передает Woman Hit.

«Расстроилась, конечно. На данный момент, чтобы показать такое катание, мне нужно выложиться на 150 процентов. К сожалению, этот труд не всегда замечают. Но, опять-таки, поплакала, пострадала, отдохнула — и пошла работать дальше, чтобы в следующий раз выступить лучше», — заявила фигуристка.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

Валиева — чемпионка Европы — 2022, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире. При этом она стала участницей допингового скандала после того, как во время Олимпиады в Пекине стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Валиева призналась, что у нее сложный период в жизни.