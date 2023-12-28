Колосков не понимает, за что критикуют Слуцкого

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что работа в Китае не даст ничего нового тренеру Леониду Слуцкому. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Все-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и легкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае. Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернется в Россию», — заявил Колосков.

27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

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