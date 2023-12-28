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Канчельскис о тренере Слуцком: что он там гавкает?

Экс-футболист Канчельскис сравнил Слуцкого с героем повести «Собачье сердце»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «Спорт-Экспрессу» резко отреагировал на критику тренера Леонида Слуцкого.

«Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой? По Булгакову он — Шариков. Он должен молчать и слушать», — заявил Канчельскис.

Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался о критике со стороны Андрея Канчельскиса и Александра Мостового: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее Мостовой назвал Слуцкого шутом гороховым.

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