Костомарова назвали личностью года

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил, что считает Романа Костомарова личностью 2023 года, передает «Чемпионат».

«Спортсмен года? Не знаю даже. Для меня характер года и личность года — Роман Костомаров. Это даже не может обсуждаться», — сказал Авербух.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров показал танец с женой под саундтрек к сериалу «Слово пацана».