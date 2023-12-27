Боснийский футболист: у русского народа настоящее видение жизни

Бывший полузащитник томской «Томи» Бранислав Крунич объяснил причину конфликта России со странами Запада, передает Metaratings.

«В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом. У русского народа настоящее видение жизни. Мир мешает России, потому что у них душа испорченная», — сказал Крунич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов стран — членов УЕФА.

Ранее ФИФА пригрозила Бразилии отстранением от турниров.