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Боснийский футболист: у русского народа настоящее видение жизни

Футболист Крунич об отстранении России: у мира душа испорчена

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник томской «Томи» Бранислав Крунич объяснил причину конфликта России со странами Запада, передает Metaratings.

«В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом. У русского народа настоящее видение жизни. Мир мешает России, потому что у них душа испорченная», — сказал Крунич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов стран — членов УЕФА.

Ранее ФИФА пригрозила Бразилии отстранением от турниров.

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Футбол. Чемпионат России
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