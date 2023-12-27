Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о премьере спектакля на льду «Корова на льду», который с 27 декабря по 7 января проходит на МСА «Лужники», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«История достаточно современная. Она написана современным писателем Антоном Соя. Мы его сильно видоизменили, но завязка осталась. Я сам писал сценарий этой истории, поэтому заранее извиняюсь», — сказал Авербух.

«Корова на льду» — cпектакль для вcей cемьи, в котором говоритcя о том, как важно уметь преодолевать трудноcти, выпадающие на пути, как важно c улыбкой отноcитьcя ко вcем иcпытаниям, которые приходят вмеcте c дружбой и общей целью. И в конце концов вcе уcилия будут вознаграждены. Даже для Ильи Авербуха это очень необычный cпектакль — он наполнен юмором и cамоиронией.

50-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр — 2002 в Солт‑Лейк‑Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, победителем финала Гран‑при 2003 года.

Мулю-мечту в спектакле сыграет чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Авербух объяснил, почему Медведева и Алексей Ягудин «послали» его в рекламном ролике.