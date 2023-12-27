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Роман Ротенберг узнал свое детство в сериале «Слова пацана»

Тренер СКА Ротенберг: спасибо создателям «Слова пацана» за честный рассказ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своих соцсетях рассказал, что в сериале «Слово пацана» вспомнил свое детство.

«Я родился в Ленинграде в 1981 году. Рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале «Слово пацана». Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо его создателям за честный и талантливый рассказ», — написал Ротенберг.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев заявлял, что понимал вероятный успех картины, но не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает четвертое место, набрав 57 очков. В следующем матче СКА сыграет ЦСКА. Встреча пройдет 27 декабря.

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