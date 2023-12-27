Дзюба рассказал, что тренер «Зенита» Семак запугивал игроков

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, как тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак запугивал футболистов команды перед матчами Лиги чемпионов.

«Семак все время нас пытался напугать какими-то фамилиями. Иванович, пришедший из «Челси», и Ракицкий, у которого 800 матчей в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто? Что?» Я смеялся. Для меня это была услада», — сказал Дзюба.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Сейчас Дзюба играет за московский «Локомотив».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре, который пройдет в марте 2024 года, «Краснодар» на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».

Ранее Юрий Семин назвал лучшую команду в 2023 году.