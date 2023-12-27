Вяльбе заявила, что не готова разменивать флаг России на «белую тряпку»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе высказалась о допуске российских спортсменов до международных соревнований под нейтральным флагом. В интервью ТАСС она назвала его «белой тряпкой», заявив, что не готова размениваться на это.

«Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас... Это не горе. Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время размениваться на белую тряпку», — подчеркнула Вяльбе.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

В сентябре Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх.

Ранее Вяльбе оценила согласие российской лыжницы выступать без флага и гимна.