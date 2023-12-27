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Костомаров затруднился ответить на вопрос о выступлении в нейтральном статусе

Костомаров о нейтральном статусе: все должно решиться на более высоком уровне

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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров, выступавший с Татьяной Навкой, после участия в новогоднем «VK Лектории» высказался о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе, отметив, что ему сложно ответить, стоит ли ехать. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все — тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне», — сказал Костомаров.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду. Также он заявил, что решение по участию Украины в соревнованиях будет приниматься позднее.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Костомаров в 2023 году после осложнений, вызванных пневмонией, перенес ряд ампутаций по удалению частей конечностей.

Ранее Костомаров рассказал, что сам водит машину.

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