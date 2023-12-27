Экс-тренер сборной России призвал не кидать камни в Дзюбу из-за его выходки

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не увидел ничего страшного в том факте, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском «Зените» группы «Ленинград». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю, что надо кидать камни в Дзюбу. В свое время он играл в «Зените», играл успешно. Сейчас обстановка дает ему возможность поностальгировать. Вот он и вспоминает, как это было. Может, спустя время он в песне вспомнит тульский «Арсенал». Я даже не вижу в этом причин огорчаться или радоваться. Обыкновенный житейский момент. Оскорбительного в адрес «Локомотива» в его песне нет», – сказал Игнатьев.

ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522919_boris_ignatev_ne_dumayu_chto_za_pesni_nado_kidat_kamni_v_dzyubu

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Александр Мостовой заявил, что ему жалко Дзюбу.