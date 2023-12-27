Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал лучшего игрока команды

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера назвал нидерландского футболиста красно-белых Квинси Промеса лучшим игроком команды в 2023 году. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком «Спартака». И в этом году тоже!» — сказал Каррера.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

22 декабря «Спартак» объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Томаш Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года. Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В «Бенфике» он трудился в должности скаута.

Ранее экс-игрок «Спартака» объяснил, почему команде не помогут новые игроки.