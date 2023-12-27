Роналду догнал Месси в уникальном достижении

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду сравнялся по количеству оформленных дублей за всю карьеру с аргентинским форвардом американского «Интер Майами» Лионелем Месси.

Ему удалось это сделать благодаря дублю в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 5:2. Теперь на счету Месси и Роналду равное количество дублей в карьере — 157.

Благодаря этому дублю Роналду вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров 2023 года. 38-летний футболист достиг отметки в 53 гола за год и обошел французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и английского форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, на счету которых по 52 забитых мяча. При этом Мбаппе и Кейн уже не смогут догнать португальца, так как их команды больше не проведут матчей в уходящем году.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба,

а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Матвей Сафонов и Лионель Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов.