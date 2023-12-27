Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему команде не помогут новые игроки

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему для красно-белых нет никакой необходимости в покупке новых футболистов в ближайшее трансферное окно. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Спартаку» достаточно тех игроков, которые уже есть в команде. Перед тем, как усиливаться, нужно разобраться с теми, кто сейчас в составе. И с россиянами, и с легионерами. Там уже перебор. Два состава игроков, каждый из которых себя считает основным. Я не понимаю, зачем укреплять команду, когда уже есть 22-24 исполнителя основного состава», — сказал Гладилин.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

22 декабря «Спартак» объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Томаш Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года. Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В «Бенфике» он трудился в должности скаута.

Ранее нового спортивного директора «Спартака» назвали проходимцем.