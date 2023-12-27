В России обвинили украинскую теннисистку в провокациях

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал провокацией высказывания украинской теннисистки Леси Цуренко о том, что российские и белорусские спортсмены должны смотреть Олимпийские игры по телевизору, также спортсменка заявила, что атлеты из России должны сами отказаться от участия в Играх. Его слова приводит ТАСС.

«Эти заявления — самая настоящая провокация и ерунда. Вообще, любые заявления Цуренко нужно делить надвое. Я помню, когда тренировал Лену Веснину, посмотрел на тренировку Цуренко, она мне тогда сказала, что пробует новую ракетку, а у нее так здорово все получалось. После мне объяснили, что она навешала мне лапши на уши и она постоянно кому-то врет», — заявил Чесноков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду. Также он заявил, что решение по участию Украины в соревнованиях будет приниматься позднее.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Цуренко также заявила о страхе после игр против россиянки.