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Семин назвал лучшую команду в 2023 году

Тренер Семин заявил, что «Краснодар» уже давно должен занимать высокие места

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выбрал лучшую команду Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2023 года. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Краснодар» уже давно должен занимать самые высокие места, в этом клубе есть все: прекрасные условия, база и руководители, которые любят футбол. Там есть все, чтобы клуб заявил о себе громче, чем было до этого. В этом сезоне и в следующем году у «Краснодара» есть хорошие шансы на это», — заявил специалист.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В 19-м туре, который пройдет в марте 2024 года, «Краснодар» на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».

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