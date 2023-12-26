Головин назвал пять клубов, в которые перешел бы без раздумий

Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна назвал европейские топ-клубы, за которые хотел бы поиграть.

«У меня нет рвения к определенному чемпионату, пожалуй, можно выбрать несколько клубов мечты. Один не назову, могу несколько. Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешел без раздумий. Это мадридский «Барселона», «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария», — заявил Головин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее Головин заявил, что скучает по пельменям.