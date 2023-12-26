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Капитан «Спартака» потребовал многомиллионную компенсацию за несданные квартиры

Mash: спартаковец Джикия не дождался сдачи шести квартир в Москве и пошел в суд

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не дождался своевременной сдачи шести своих квартир в Москве и потребовал от застройщика многомиллионную компенсацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об объектах, расположенных в районе Хорошево-Мневники на улице Шеногина. Согласно договору, заключенному со спортсменом, «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли»» должен был сдать многоквартирный дом во втором и третьем квартале 2023 года, однако не выполнил его условий. Тогда Джикия решил пойти в суд и потребовал от застройщика 6,8 млн рублей за то, что объекты не были сданы в срок. Заседание по этому делу пройдет 18 января 2024 года.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее Джикию обвинили в конфликте с Абаскалем.

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