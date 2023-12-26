Головин заявил, что скучает по пельменям в Монако

Российский футболист «Монако» Александр Головин признался на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна, что скучает в Европе по пельменям.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет. Не хватает нашего менталитета, наших людей, русских людей, не хватает открытости нашей. Здесь все равно люди по-другому мыслят, это не плохо, просто это не так, как мне привычно и комфортно. В России я себя чувствую как дома», — заявил Головин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее Головин признался, что скучает по России.