Ветеран сборной СССР выразил позицию по поводу нейтрального статуса россиян

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал в комментарии Sport24 о своем отношении к российским спортсменам, которые согласны выступать в нейтральном статусе.

«Буду относиться к ним как к русским ребятам, если они не предадут страну. Не стану таких спортсменов осуждать, но патриотами их не назову. Мне милее позиция, что мы никуда не поедем без [российского] флага и гимна! Вот эту позицию я уважаю», — заявил ветеран.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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