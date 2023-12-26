Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран сборной СССР выразил позицию по поводу нейтрального статуса россиян

Экс-футболист Ловчев заявил, что не станет осуждать нейтральных спортсменов

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал в комментарии Sport24 о своем отношении к российским спортсменам, которые согласны выступать в нейтральном статусе.

«Буду относиться к ним как к русским ребятам, если они не предадут страну. Не стану таких спортсменов осуждать, но патриотами их не назову. Мне милее позиция, что мы никуда не поедем без [российского] флага и гимна! Вот эту позицию я уважаю», — заявил ветеран.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Ранее украинская теннисистка заявила о страхе после игр против россиянки.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами