Головин заявил, что не останется в Монако

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна признался, что после завершения карьеры вернется в Россию.

«Останусь в Монако после завершения карьеры или вернусь в Новокузнецк? Почему сразу Новокузнецк, сказал бы в Россию. Жизнь в Европе? На сегодняшний день на 99%, что нет, хочу жить в России. Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Родные, друзья, знакомые. Россия, без вариантов», — сказал Головин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее Головин признался в потере мотивации в играх за сборную России.