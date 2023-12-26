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Навка и Костомаров могут выступить под песню Шамана

Навка заявила, что может выступить с Костомаровым под песню Шамана

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, какую музыку они с Романом Костомаровым выберут для следующего совместного номера. Ее слова передает РИА Новости.

«Посмотрим. Под Шамана «Я — русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня», — сказала Навка.

В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

18 декабря 2023 года Навка и Костомаров исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Ранее Бузова назвала Костомарова лучшим спортсменом года в России.

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