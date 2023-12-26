Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Зенита» о матче с ЦСКА: они нас просто «изуродовали»

Быстров признался, что хотел завершить карьеру после первого матча за «Зенит»

close
100%
twitter

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил свой дебютный матч за петербуржцев. Его слова передает «Матч ТВ».

«Из‑под меня забивали. Я узнал за час до игры, что играю в стартовом составе: молодой, неопытный. После этого матча хотел вообще закончить карьеру. Не хотел играть в футбол. Сильно давило. Я считал, что я виноват в том, что мы проиграли финал Кубка.

Что мотивировало этого не делать? Не помню уже: может, прошло. Плюс не было интернета. Тогда ЦСКА был на голову нас сильнее, просто «изуродовал», — сказал Быстров.

Футболист дебютировал за «Зенит» в финале Кубка России против ЦСКА (0:2).

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014 год. Он провел за сине-бело-голубых около 150 матчей, отметившись 22 забитыми мячами.

В 2005 году полузащитник перешел в «Спартак». Свою профессиональную карьеру футболист завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Он — двукратный чемпион России в составе «Зенита».

Ранее Быстров рассказал об ультиматуме Аршавина в адрес руководства «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами