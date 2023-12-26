Экс-игрок «Зенита» о матче с ЦСКА: они нас просто «изуродовали»

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров вспомнил свой дебютный матч за петербуржцев. Его слова передает «Матч ТВ».

«Из‑под меня забивали. Я узнал за час до игры, что играю в стартовом составе: молодой, неопытный. После этого матча хотел вообще закончить карьеру. Не хотел играть в футбол. Сильно давило. Я считал, что я виноват в том, что мы проиграли финал Кубка.

Что мотивировало этого не делать? Не помню уже: может, прошло. Плюс не было интернета. Тогда ЦСКА был на голову нас сильнее, просто «изуродовал», — сказал Быстров.

Футболист дебютировал за «Зенит» в финале Кубка России против ЦСКА (0:2).

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014 год. Он провел за сине-бело-голубых около 150 матчей, отметившись 22 забитыми мячами.

В 2005 году полузащитник перешел в «Спартак». Свою профессиональную карьеру футболист завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Он — двукратный чемпион России в составе «Зенита».

Ранее Быстров рассказал об ультиматуме Аршавина в адрес руководства «Зенита».