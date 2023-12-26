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Тренер теннисиста Рублева рассказал, как тот собирался обмануть полицию

Тренер Висенте заявил, что Рублев продолжал свои тренировки в ковид

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Dylan Martinez/Reuters

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублева, рассказал о совместной работе со спортсменом во время пандемии. Его слова передает tennismajors.

«Во время пандемии мы с Андреем три месяца полноценно работали. Когда начался ковид, я приезжал в свой теннисный клуб по работе — мне разрешили, потому что там нужно ухаживать за территорией. И Андрей приезжал с полной машиной воды, чтобы если его поймает полиция, он мог сказать, что едет из супермаркета. И мы так встречались каждый день», — сказал Висенте.

Рублев как и все российские теннисисты выступает на международных турнирах в нейтральном статусе. 24 декабря он вместе с Даниилом Медведевым, Миррой Андреевой и американкой Софьей Кенин стал победителем турнира World Tennis League в Абу‑Даби.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

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