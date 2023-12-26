Украинская теннисистка заявила о страхе после игр против россиянки

Украинская теннисистка Леся Цуренко призналась, что боялась стать примером после игр с россиянкой на международных турнирах. Ее слова передает Sportowe Fakty.

«Боялась, что после каждого такого матча глава МОК Томас Бах может называть меня в качестве примера, что украинцам без проблем можно соревноваться с россиянами и белорусами на крупнейших турнирах.

Это мнение преследовало меня в течение всего сезона. Не хотела против своей воли участвовать в этой борьбе. Ведь Екатерину Байндль официально назвали положительным примером. Бах назвал ее имя и сказал, что она не против», — сказала Цуренко.

Украинские теннисисты либо отказываются от рукопожатий с представителями России в очных встречах, либо — изначально не выходят на корт в матчах против них.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее Цуренко выступила против допуска России на Игры-2024.