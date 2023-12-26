Экс-игрок сборной России рассказал, что «Локо» надо сделать с Дзюбой после его выходки

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что общественность уже привыкла к выходкам Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат».

«Это не совсем красиво. Но Дзюба себе такое позволяет постоянно. Здесь уже руководство и болельщики пусть решают, насколько это позволительно. Все мы знаем Артема и знаем, что он может. Его выходки для многих уже не становятся сюрпризом. Думаю, руководству «Локомотива» надо заставить Дзюбу петь с болельщиками локомотивскую кричалку — тогда все будет довольны», — сказал Булыкин.

Футболист «Локомотива» исполнил песню про «Зенит» и опубликовал в своих соцсетях.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Колосков заявил, что можно дойти до маразма, обсуждая Дзюбу.