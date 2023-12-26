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Сербский тренер «Краснодара» заявил, что в России чище, чем в Европе

Тренер «Краснодара» Ивич удивился чистоте городов в России

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IMAGO/Global Look Press

Главный тренер «Краснодара», сербский специалист Владимир Ивич рассказал, что его удивляет после года жизни в России, отдельно выделив чистоту городов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто. Что еще удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей», — заявил Ивич.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года, заключив с клубом двухлетний контракт.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Последнее место занимает «Сочи», у команды всего 11 набранных очков. На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. 19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 марта.

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